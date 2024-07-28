محافظ بورسعيد يستجيب لشكوى "مواطنة" ويوجه بإغلاق محل غير مرخص

بورسعيد - محمد عزام

استجاب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، اليوم ، خلال جولته الميدانية الموسعة بحى الجنوب، لاستغاثة إحدي المواطنات، وبحث محافظ بورسعيد، شكوى المواطنة، من خلال التواجد الميداني أمام منزلها، حيث تبين أنها تشتكي من تعدى أحد الأشخاص على الطريق المقابل لمنزلها، وقيامه باستخدام الأرض الزراعية في أنشطة غير مخصصة لها من خلال إقامة هناجر وإلقاء مخلفات البناء، فضلا عن استخدام محل غير مرخص .

وعلى الفور، وجه محافظ بورسعيد، رئيس حي الجنوب، بالإغلاق الفوري للمحل غير المرخص، لحين إصدار التراخيص القانونية ، مع إزالة كافة أشكال المخالفات الواقعة على الأرض الزراعية في محيط منزل السيدة صاحبة الشكوى ، مؤكدا أنه سيتابع الموقف أولاً بأول، حفاظاً على مصلحة جميع المواطنين، وعدم مخالفة القوانين.