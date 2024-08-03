محافظ الأقصر: تكثيف أعمال التشجير وتجليد قواعد الأكشاك الكهربائية للمظهر الجمالى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة بمدينة الأقصر برفقة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حيث تفقد شوارع الفنون والتلفزيون والمنشية والمدينة المنورة موجها برفع كفاءة وطلاء البردورات، وإزالة البلاط المتهالك وإستبداله بآخر جديد، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة.

كما وجه محافظ الأقصر، بالاهتمام بالمساحات الخضراء وأعمال التشجير وتكثيف زراعة الشتلات بالأحواض الموجودة علي الأرصفة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة، وبما يساهم في التخفيف من حدة أشعة الشمس، كما وجه محافظ الاقصر بتجليد قواعد الأكشاك الكهربائية بالحجر الهاشمي، وذلك لإضفاء المظهر الجمالي علي المدينة.

واستكمل المهندس عبد المطلب عماره جولته حيث تفقد حي شرق، موجها تعليماته برفع كفاءة دوران الجزر بمنتصف الطريق، واستكمال أعمال تركيب البردورات ، ورفع حاويات القمامة من منتصف الطريق ووضعها في تجويف مخصص لها بالشارع للحفاظ علي السيولة المرورية.

وفي منطقة السواقي، فاجئ محافظ الأقصر أحد المخابز البلدية وقام بوزن رغيف الخبز حيث تبين عدم مطابقته للمواصفات ، ووجه المحافظ تعليماته لصاحب المخبز بالالتزام بالوزن المطلوب والاهتمام بالانارة والنظافة، كما تفقد المحافظ مناطق الجواهرة والسمانين والعوابد والقباحي الغربي موجها باستكمال أعمال تركيب البردورات والاهتمام بتكثيف أعمال التشجير .

واختتم محافظ الأقصر جولته، بتفقد منطقة الحزام الأخضر أسفل محور الدكتور سمير فرج، حيث وجه بتشكيل لجنة من مديرية الطرق ، ومديرية الري، والهيئة العامة للطرق والكباري لدراسة توسعة أسفل المحور بامتداد يبدأ من الزينيه حتي مدينة الأقصر، حيث رافق المحافظ خلال جولته كلا من العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندسة الهام شيباني مديرية الطرق، والدكتور ياسر الصاوي مدير الحدائق والبساتين ، واحمد ابو عيش سكرتير المدينة.



المحافظ يتابع العمل بالمخابز خلال جولاته



المحافظ يؤكد على تجليد قواعد الأكشاك الكهربائية للمظهر الجمالي



جانب من جولات المحافظ بشوارع الأقصر