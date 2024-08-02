محافظ الأقصر يعلن رفع حالة الطوارئ تحسبا للتقلبات الجوية

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مساء اليوم الجمعة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن وغرف العمليات الفرعية تحسبًا للتقلبات الجوية لافتًا إلى انعقاد غرفة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء وحتى تحسن حالة الجو.

ووجه محافظ الأقصر، بسرعة التعامل مع أى تداعيات لحظة بلحظة من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وجاهزية جميع المعدات ومهمات الإغاثة، لافتا إلى أن الأجواء الحالية لم تؤثر على الحركة المرورية، فالوضع مستقر والحركة منتظمة على الطرق السريعة، وكذا بالنسبة للملاحة النهرية والجوية.

فيما رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدينة الأقصر، لأجواء الطقس شديدة الحرارة، مع انتشار غيوم كثيفة في فترة الظهيرة في السماء لتغطي قرص الشمس.

وتشهد محافظة الأقصر حالة من الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة التي وصلت ذروتها اليوم الي 44 درجة، مع تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار متوقعة خلال الأسبوع القادم بدءاً من اليوم على جنوب الصعيد.

