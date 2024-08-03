اليوم السابع
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سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر وفق أحدث تطورات سوق الصاغة

السبت، 03 أغسطس 2024 09:00 ص
سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر وفق أحدث تطورات سوق الصاغة العملات الذهب
كتب - إسلام سعيد

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أسعار مصنعيات العملات الذهب في مصر سجلت تحركات ملحوظة بداية 2024، وينشر اليوم السابع أسعار مصنعيات العملات الذهب وعلى رأسها مصنعية الجنيه الذهب في مصر.

سجل سعر مصنعية الخمسة جنيهات ذهب 53 جنيها في الجرام ومصنعية الجنيه الذهب 54 جنيها في الجرام، ومصنعية نصف الجنيه الذهب 60 جنيها في الجرام ومصنعية ربع جنيه ذهب 66 جنيها في الجرام.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .
 
 
 






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