سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر وفق أحدث تطورات سوق الصاغة

كتب - إسلام سعيد

أسعار مصنعيات العملات الذهب في مصر سجلت تحركات ملحوظة بداية 2024، وينشر اليوم السابع أسعار مصنعيات العملات الذهب وعلى رأسها مصنعية الجنيه الذهب في مصر.

سجل سعر مصنعية الخمسة جنيهات ذهب 53 جنيها في الجرام ومصنعية الجنيه الذهب 54 جنيها في الجرام، ومصنعية نصف الجنيه الذهب 60 جنيها في الجرام ومصنعية ربع جنيه ذهب 66 جنيها في الجرام.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .