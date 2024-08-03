حياه كريمة بالبحر الأحمر.. تفاصيل خطة القوافل العلاجية بمدن المحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق منتصف أغسطس الجارى القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياه كريمة والتي تصل شهريا إلى قرى ومدن محافظة البحر الأحمر، لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا.

ومن المقرر أن تنطلق القوافل العلاجية بقرى البحر الأحمر، خلال أغسطس الجارى يوم الاثنين الموافق 13 من الشهر الجارى بوحدة المستعمرة بمدينة القصير وسط البحر الأحمر وتستمر فيها لمدة يومين الاثنين والثلاثاء 13 و14 من اغسطس الجارى.

وتنطلق القوافل العلاجية من المستعمرة بالقصير إلى مدينة الشلاتين جنوباً، حيث منطقة الخير ورأس حدربة وهناك وتقضي يومى الأربعاء والخميس، ثم منها إلى حلايب اقصى جنوب مصر الشرقى وتستغرق يومين لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والتحاليل مجانا، ومنها إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب يومي الأحد والاثنين 18 و19 أغسطس الجارى .

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياه كريمة، أبو رماد وحلايب ومدينة مرسى علم وسفاجا وقرية أم الحويطات.

وتختتم القوافل العلاجية أعمالها خلال أغسطس بمدن وقرى البحر الأحمر، يومى السبت والأحد بقرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب شمال المحافظة.