القومى للبحوث يطلق قافلة طبية بالشرقية وتوقيع الكشف على 2980 مواطن

محمد صبحى

أطلق المركز القومى للبحوث بتوجيه قافلة طبية الى منيا القمح - محافظه الشرقية تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث و برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية و رئيس القوافل الطبية

ويأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين و فى إطار الدور المجتمعى للمركز القومي للبحوث لتقديم خدماته للنهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية لتوفير خدمة طبية متميزة لإداء رسالته التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة.

وضمت القافلة العديد من الاساتذه الأطباء بالمركز في التخصصات المختلفه (الاطفال _ الرمد _ نساء و توليد_ امراض باطنية و امراض القلب _ أمراض جلدية _ أمراض المخ و الأعصاب و طب الفم و الأسنان) كما رافق القافلة العيادات المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث التى نقوم من خلالها بفحص المرضى (عيادة الأمراض الباطنية و القلب - عيادة امراض النساء و السونار و عيادة طب الفم و الاسنان) و قام الأطباء بالكشف على جميع المرضى و تم صرف الأدوية اللازمة لهم مجانا من صيادله المركز القومي للبحوث.

وكان عدد المستفيدين 2980 مريض.



قافلة طبية بالشرقية



جانب من الأطباء بالقافلة