جامعة دمياط تطلق مسابقة لاكتشاف ودعم المواهب الفنية والرياضية

دمياط معتز الشربينى

أكد الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، حرص الجامعة على اكتشاف المواهب ودعمها فى مختلف المجالات والجامعة بكل امكانياتها تبذل مزيد من الجهد للاهتمام بالموهوبين وتقديم الدعم الغير غير محدود فى ما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين ورعايتهم، والحاجة إلى توحيد وتطوير الجهود المبذولة.

وأوضح ربيع لـ "اليوم السابع"، أن فكرة جامعة دمياط لتبنى المواهب من يتم من قبل المتخصصين من أهل الخبرة والكوادر المؤهلة فى هذا المجال، مما يرسخ الإيمان العميق بأهمية اكتشاف هذه الفئة الهامة والخاصة فى دعم تحول المجتمع المصرى إلى مجتمع معرفى تحقق فيه التنمية المستدامة، ووتم إعلان "برنامج للكشف عن الموهوبين فى محافظه دمياط فى مجال الرياضة و الفنون والبرمجة والموسيقى " من خلال طرح أربعة مسابقات لاكتشاف الموهوبين عن طريق المتخصصين فى المجال من أساتذة وخبراء جامعه دمياط وهى ( نيو صلاح – دافنشى جامعه دمياط – ذافويس جامعه دمياط – المبرمج الصغير).

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم إنشاء موقع ليقوم الطلاب والطالبات الموهوبين فى المجلات السابقة برفع فيديو لهم يكشف عن مواهبهم مده الفيديو لا تتجاوز ثلاث دقائق مع تسجيل جميع بيانات الطالب ويتم تحديد الفائزين والتواصل معهم، مشيرا إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو الكشف عن الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات فى محافظه دمياط فى مجالات الرياضة والفنون والبرمجة والموسيقى.

وتحدد آخر موعد لاستلام الأعمال، 15أغسطس 2024 علما بأن الاشتراك فى المسابقة مجانا، وتقدم الجامعة تدريبا للموهوبين المختارين بهذه المسابقة حتى 15 \9 \ 2024 وتسويقهم بمعرفه الخبراء فى المجال.