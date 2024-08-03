تعرف على جهود وأنشطة ومبادرات المجلس القومى ببنى سويف خلال 6 أشهر

بنى سويف هانى فتحى

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على جهود وأنشطة المبادرات التي ينفذها المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بجانب جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لدعم المرأة للمشاركة الفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتحصل المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، لاستعراض الجهود والأنشطة والفعاليات التي نفذها فرع المجلس خلال النصف الأول من العام الجاري"في الفترة من يناير إلى يوينو2024"،تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات واللقاءات وتنفيذ ورش عمل وتدريب ولقاء توعوية وتثقيفية ومبادرات خدمية تكافلية وغيرها من الجهود في العديد من قرى مراكز المحافظة.

وأوضحت نارمين محمودمقررة الفرع، أنه تم خلال الفترة المذكورة في مجال التثقيف المالي تنفيذ 29 تدريباً بإجمالي مستهدف 1015 سيدة بمراكز "بني سويف، الواسطي ،الفشن ، ببا"، وفي مجال ريادة الأعمال تم تنفيذ 235 تدريبا بإجمالي مستهدف 5878 سيدة بمراكز "بني سويف ، ناصر، الواسطي، الفشن"، فيما تم تنفيذ 133 لقاء من لقاءات المشورة الأسرية استهدف أكثر من 8 آلاف من الرجال والسيدات بقري مراكز: بني سويف، ببا، بينما تم إنتاج 19.2ألف وجبة والتي تم توزريعها على المستحقين في 60 قرية بمراكز: بني سويف، ناصر، الواسطي، ببا ، الفشن وإهناسيا، في حين تم تنفيذ 288 تدريباً "للشمول المالي خارج المجموعات بإجمالي مستهدف 8640 سيدة.

وفي مجال مبادرة تطوير القرية وتحويلها لقرية منتجة، تم في قرية الهرم وعزبة أبو النور، تنفيذ ورشة عمل لعدد 50سيدة للتدريب علي إعادة تدوير بقايا القماش وتحويلها إلى سجاد بقرية الهرم ، وتدريب بعض السيدات علي حرفتي الخيامية والديكوباج ضمن ورشة عمل بمقر المجلس،فيما تم بقرية الميمون وجزيرة المساعدة،تنفيذ 2 تدريب تثقيف مالي لعدد 70سيدة بالميمون وجزيرة المساعدة ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية.

وفي ملف التمكين الاجتماعي ومجابهة العنف :تم عقد ورشة عمل"مبادرة أسرتك" لـ 25 من الأئمة والدعاة والوعاظ بالأزهر الشريف تناول رسائل التوعية بتنمية الأسرة المصرية،بمقر فرع المجلس، وتنفيذ برنامج تدريبي لــ50 من المشايخ والقساوسة والدعاة لجلسات الدوار بمقر فندق جوين بني سويف، بجانب تنفيذ لقاء لعدد 100 مكلفة خدمة عامة تحت عنوان "أسرتك ثروتك" بمجمع إعلام بني سويف، ولقاء لعدد 100من مكلفات الخدمة العامة عن أهم المشكلات التي تواجهن وكيفيه التعامل معها والدور الذي يقدمه المجلس لخدمة المرأة بالتعاون مع قصر ثقافة بني سويف، بقاعة المؤتمرات.

كما تم تنفيذ لقاء لعدد 35 طالبا وطالبة من قسم الدراسات السكانية لكلية الآداب للتعرف على خدمات المجلس،وعقد لقاء "احميها من الختان"لعدد 50من السيدات اللاتي لديهن فتيات في سن الختان ومن الشباب والشابات المقبلين على الزواج، بفرع المجلس، وعقد ورشة عمل لعدد 100 طالباً وطالبة عن أسرار العلاقات الإنسانية وكيفية التعامل مع الضغوط ومهارات التواصل بالتنسيق مع مؤسسة رسالة فرح بالجامعة التكنولوجية، إضافة إلى عقد ندوة توعوية لعدد 40 فتاة عن أشكال وصور العنف ضد المرأة ومخاطر الزواج المبكر" بمعهد فتيات دموشيا الأزهري،فضلاً عن تنظيم ندوة مماثلة لعدد 25 .طالبة بعنوان" الدور الريادي للمرأة في العمل السياحي" بكلية السياحة والفنادق

وفي الملف الصحى، تم تنفيذ ندوة علمية لعدد 50 ممرضة لرئيسات ومفتشات هيئة التمريض بمديرية الصحة عن الصحة الإنجابية وفوائد تشجيع الولادة الطبيعية ومخاطر الارتفاع المتزايد لمعدل عمليات الولادة القيصرية بدون داعي طبي،علاوة على عقد لقاء توعوي لعدد 47 فتاة عن مرحلة البلوغ والتغذية الصحية السليمة والأنيميا، وتم عمل تحاليل للاكتشاف المبكر للأنيميا وتوفير علاج للحالات التي تتطلب ذلك، بمقر فرع المجلس.

وفي مجال نشاط مكتب الشكاوي: تم عقد عدة لقاءات تنفيذا لبرنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة بالتعاون مع مركز الفتوى العالمي للأزهر الشريف استهدفت 8114 مستهدفاً، علاوة على تنفيذ عمل مسرحي بعنوان (عيلة في منتهى السعادة) الفرقه فنون في كل حتة بقرى طحا بوش وكوم أبوخلاد والبرج استهدف 200 مشاركاً ، وفي المجال البيئي تم تنفيذ لقاء لعدد 50 رائدة عن توعية الرائدات الريفيات التابعين للمجلس القومي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي وكذلك الحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في القطاع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، علاوة على تنفيذ لقاء لعدد 40 ميسرة عن لرفع الوعي بأهمية المياه وحمايتها من التلوث والهدر بالتنسيق مع إدارة الإعلام والموارد المائية بوزارة الري، بمقر فرع المجلس.

وفي مجال التمكين الاقتصادي تم تنفيذ ورشة عمل عن ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي" لعدد 40 رائدة من رائدات الصحة من مركزي (ناصر وببا ،) وتنفيذ مبادرة "صناعتنا مستقبلنا" لعدد 25 سيدة وطالبة بالتعاون مع مركز ربط الجامعة بالصناعة ووحدة تكافؤ الفرص بجامعة بني سويف التكنولوجية بتنظيم زيارة إلى مصنع انجل بيست للخميرة.، علاوة على عقد لقاء لعدد 20 طالبة من جامعة بني سويف التكنولوجية من أقسام ميكاترونيكس وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة المتجددة، وتم استعراض الأنشطة والخدمات المقدمة وكيفيه قيام الفرع بدعم مشاركة الفتيات وبناء قدراتهن من خلال تقديم مختلف التدريبات الخاصة بالمهارات اللازمة السوق العمل كذلك مناقشه المشكلات التي تواجهه الفتيات في مجال الصناعة كسوق عمل مستقبلي لهن بمقر فرع المجلس.

كما تم تنفيذ مبادرة بناء قدرات العاملات في المجال الصناعي لعدد 15 سيدة تم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مصنع ايمسيا للملابس وذلك لتدريب القيادات النسائية داخل المصنع لرفع مهاراتهن وتنمية قدراتهن، وتم تنفيذ ورشة عمل معاً من أجل حياة كريمة لعدد 50 سيدة في إطار الشراكة بين المجلس القومي ومؤسسة الكرمة للتنمية الشاملة وبرنامج الغذاء العالمي، وعقد لقاء لعدد 50 سيدة بقرية طوه مركز ببا تناول اللقاء عرض أهم الأنشطة التي يقدمها المجلس بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذلك أهمية تنظيم الأسرة ومخاطر الزواج المبكر.

إضافة إلى تنفيذ تدريب ريادة الأعمال الطبية لعدد 30 طالبة بكلية الطب، و تدريب "كيفية تنفيذ فكرة مشروع" لعدد 35 طالبة بالمدرسة الفنية بنات، ولقاء لعدد 30 منسقة من مجتمعي النويرة وطوه ضمن مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي بالتنسيق مع مديرية الصحة، و تنفيذ ورشة عمل علي حرفتي الخيامية والديكوباج لعدد 25 من عضوات نوادي المرأة في الوحدات الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة في إطار تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة المنفذ من قبل هيئة جون سنو، ولقاء لعدد 30 سيدة بعنوان "ريادة الأعمال والتسويق بالتنسيق مع جهاز تنميه المشروعات ، بمقر فرع المجلس.