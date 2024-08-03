تعرف على أعراض مرض اللفحة.. أخطر أمراض الأرز في مصر

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن مرض لفحة الأرز من أخطر أمراض الأرز في مصر، وقد كان سببًا في اندثار الأصناف القديمة لاحتمال ظهور سلالات فسيولوجية جديدة للمرض، حيث يسبب نقصًا في محصول الأرز ويلائم هذا المرض درجات الحرارة المرتفعة نوعًا والرطوبة العالية، لأن جراثيم الفطر لا تتكون في درجة رطوبة أقل من 90%.

وفى التقرير التالى نتعرف على أعراض المرض:

1- يسبب هذا المرض مظهر اللفحة على الأوراق والساق والسنابل.

2- تظهر الإصابة على الأوراق في البداية على هيئة بقع صغيرة تكبر تدريجيًا حتى تصل أحيانًا إلي ما يقرب من 3 سنتيمترات طولا وحوالي سنتيمترًا عرضًا، ويصبح لونها في الوسط رماديًا وبلون القش بينما حافة البقع لونها بني داكن.

3- تمتد الإصابة إلي أغلفة الحبوب فتضمر الحبوب وتتلون الأغلفة بلون أبيض باهت، وتظهر على الحبوب المصابة بقع لونها رمادي.

4- عند اشتداد الإصابة تصاب السنبلة كلها، ويصبح لونها رماديًا، كلما كانت الإصابة مبكرة كلما زاد الضرر وتأثر المحصول بشدة.