اليوم السابع
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5 توصيات مهمة لمزارعى الأرز الشهر الحالى.. تعرف عليها

الإثنين، 22 يوليو 2024 10:00 ص
5 توصيات مهمة لمزارعى الأرز الشهر الحالى.. تعرف عليها زراعة الأرز - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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‫ حددت وزارة الموارد المائية والري مساحات الأرز المزروعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالى 724 ألفًا و200 فدان بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً فى محافظات بالوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

ووضع قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 5 توصيات مهمة لمزارعى الأرز خلال شهر يوليو بالتنسيق مع المعاهد البحثية المعنية.

وكانت التوصيات كالتالى:
‏‎1- يجب الاهتمام بالرى وعدم تعريض نباتات الجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير.
‏‎2- يتم التخلص من بقايا الحشائش إن وجدت .
‏‎3- يتم إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتى مع ضرورة الالتزام بالمعدلات الموصى بها.
‏‎4- يتم متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصى بها.
‏‎5- يتم علاج الاحمرار والتى تظهر نتيجة سوء الصرف بالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم فى الأرض الملحية.







الارز

محصول الارز

زراعة الارز

وزارة الزراعة



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