ترامب يتعهد بإطلاق العنان للجحيم على هاريس في تجمع حاشد بأتلانتا الليلة

كتبت رباب فتحى

تعهد الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب بـ"إطلاق العنان للجحيم" في تجمع حاشد له السبت في أتلانتا، مستهدفًا خصمه الجديد، نائبة الرئيس كامالا هاريس، بعد أيام فقط من تجمع الآلاف من أجلها في جورجيا.

وبدأت رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلتها حملة ترامب الجمعة: "24 ساعة حتى نطلق العنان للجحيم. في مثل هذا الوقت غدا، ستتحقق أسوأ كوابيس كامالا الملتوية".

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن زميله فى الترشح على منصب النائب، السناتور جيه دي فانس سينضم إليه بجامعة ولاية جورجيا.

وقال الرئيس السابق إنه يخطط للصعود على المسرح في " أتلانتا الزرقاء (أي التي تصوت عادة للديمقراطيين)" حيث سيكون فى استقباله الآلاف من "الوطنيين المؤيدين لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، وقال إنه عندما يفعل ذلك، لن تتمكن هاريس من الاختباء من حقيقة أن الجمهوريين "يقومون بكسب الكثير من الأرض فى كل مدينة أغفلتها أجندتها الليبرالية الخطيرة".

وأوضحت الصحيفة أن هاريس حشدت الثلاثاء الماضى حشدًا متحمسًا في الولاية المتأرجحة الحاسمة، مستفيدة من الإثارة التي تولدت منذ بداية حملتها.

وأشارت إلى أهمية جورجيا في الانتخابات الأخيرة والانتخابات المقبلة، قائلة إن "الطريق إلى البيت الأبيض يمر عبر هذه الولاية، وقد ساعدتمونا جميعًا في الفوز في عام 2020، وسنفعل ذلك مرة أخرى في عام 2024".

وصعد مغنيا راب أسودان مشهوران، كوافو وميجان ذي ستاليون، على المسرح قبل هاريس وحثا الجمهور على التصويت لنائبة الرئيس الديمقراطية في نوفمبر.

خلال تصريحاتها، استهدفت هاريس ترامب بشكل مباشر بشأن قضايا مثل أمن الحدود. في رسالته الإلكترونية، ألمح الرئيس السابق إلى أنه سينتقد هاريس بسبب دورها في سياسة الهجرة لإدارة بايدن.



