هاريس تحصل على العدد الضرورى من الأصوات لترشيحها للرئاسة

وكالات

أعلنت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأمريكي أن كامالا هاريس حصلت على العدد الضروري من أصوات مندوبي الحزب لترشيحها لانتخابات الرئاسة رسميا.

وقال رئيس اللجنة الوطنية جيمي هاريسون في بيان له، الجمعة: "أؤكد باعتزاز أن نائبة الرئيس كامالا هاريس حصلت على أغلبية أصوات جميع مندوبي المؤتمر وستصبح مرشح الحزب الديمقراطي بعد اختتام التصويت يوم الاثنين".

ولم يكشف هاريسون على عدد الأصوات الذي حصلت عليه كامالا هاريس، ولكن من المعروف أنه يتعين عليها الحصول على ما لا يقل عن 1976 من أصوات المندوبين.

وكتبت هاريس على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أنها ستصبح مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية رسميا الأسبوع المقبل.

يذكر أن انتخابات الرئاسة الأمريكية من المقرر أن تجري في 5 نوفمبر المقبل. وكان الحزب الجمهوري قد رشح دونالد ترامب للانتخابات. كما أعلن روبرت كينيدي جونيور عن ترشحه كمستقل.