تحرير 36 محضرا بمخالفات الاشتراطات الصحية وضبط 16 منشأة بدون ترخيص ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نفذت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف تحت إشراف الدكتورة سماح جاد وكيل الوزارة، ومن خلال مكتب مراقبة الأغذية، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بني سويف للتأكد من استيفائها الاشتراطات وحمل العاملين للشهادات الصحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بتكليف لإدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن، ومتابعة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط ومراقبة الأسواق.

أسفرت الحملة عن 36 محضراً لرصد عدة مخالفات متنوعة منها عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين في مجال تداول السلع والمنتجات الغذائية،وحيازة سلع"مثلجات وعصائر"منتهية الصلاحية، وتم إعدام أكثر من 100 كجم من الأغذية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك، فيما تم رصد 16 منشأة غذائية تُدار بدون ترخيص، وجار السير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.