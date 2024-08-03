تأجيل محاكمة أم قتلت طفلها وشرعت فى قتل طفلتيها بالأنسولين بشبرا الخيمة لأكتوبر

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل طفلها وشروعها في قتل نجلتيها بحقنهم بمادة الأنسولين بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 803 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 22 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "منال ع أ ر"، 26 سنة، ربة منزل، ومقيمة مركز قليوب، لأنها في يوم 29 / 11 / 2023 بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتلت نجلها الطفل "مالك أحمد عرفان عبد الصبور"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله بدافع الخلاص من عبئ رعايته والإنفاق عليه وأعدت لذلك الغرض جوهراً ساماً أنسولين".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة ما أن ظفرت به وهو نائم حتى حقنته به قاصدة من ذلك قتلا فأحدثت اصابته الموصفة بتقرير الصفة التشريحية والتي وأدت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنها شرعت في قتل كريمتيها الطفلتين "أسينات أحمد عرفان عبد الصبور"، و"رانا عادل رمضان رضا"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما بدافع الخلاص من عبئ رعايتهما والإنفاق عليهما، وأعدت لذلك الغرض جوهرا ساماً "أنسولين.

واستطرد أمر الإحالة، أنه ما أن ظفرت المتهمة بهما وهما نائمين حتى حقنتهما به قاصدة من ذلك قتلا فأحدثت إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياتهما إلا انه قد خاب آثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها فيه ألا وهو مداركتهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.