تساقط الشعر المستمر يتنبأ بظهور الصلع الذكورى.. طرق الوقاية

كتبت رانيا عامر

سوء التغذية لدى الأطفال والكبار يؤدى إلى تساقط الشعر المستمر، مما يعرضك الى خطر الإصابة بما يعرف بـ" الثعلبة الأندروجينية" أو " الصلع الذكوري "، وسوف يوضح التقرير التالي أسبابه وطرق الوقاية منه .وذلك وفقا لما نشره موقع express البريطاني .

أوضح الدكتور بيركنز الأستاذ في قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب بجامعة ييل، أن العلامة الأكثر وضوحا لتساقط الشعر تحدث عندما يكون هناك تغيير ملحوظ في خط الشعر، مع تشكيل شكل M الكلاسيكي.وهذا النوع من تساقط الشعر يؤدي إلى الصلع الذي يبدأ من الخلف أو الأعلى، مشيرا الى أن أسهل طريقة لاكتشاف تساقط الشعر المتزايد هي مقارنة الصور من فترات زمنية مختلفة.

كلما حددت مبكرًا الإصابة بالصلع الذكوري، كان ذلك أفضل، حيث يمكنك إنقاذ شعرك ، ومن الأفضل منع تساقط الشعر عن مسألة استبداله بمجرد اختفائه .

وأشار الطبيب الى أن علاج فيناسترايد يعمل لتقليل مستويات DHT في جميع أنحاء الجسم، مما يحمي شعرك من التأثيرات الضارة، وأيضا المينوكسيديل يساهم في تحسين تدفق الدم إلى فروة رأسك ونقل بصيلاتك إلى مرحلة النمو، أو مرحلة النمو، من دورة نمو شعرك.

وبجانب تلك الأدوية التي تساعد في إيقاف تساقط الشعر ، لابد من تناول مجموعة من العناصر الغذائية والبروتينات والفيتامينات والمعادن التي تساهم فى الحفاظ على مستوى جيد من كثافة الشعر.

الفيتامينات التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي هي:



حديد

الزنك

فيتامين سي

فيتامين ه

البيوتين.



