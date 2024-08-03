اليوم السابع.. مدبولى: تشجيع الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين الجادين

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تشجيع الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين ودعم أى توسعات جديدة وأن القطاع الخاص شريك اساسى فى المشروعات التنموية.



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