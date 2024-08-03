استطلاع: الأمريكيون لا يثقون في الخدمة السرية بعد إطلاق النار على ترامب

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع جديد أن 72 % من الأمريكيين يعتقدون أن الخدمة السرية كانت مسئولة عن محاولة اغتيال مرشح الجمهوريين دونالد ترامب لفشلها فى تأمين الحدث مما أدى إلى إطلاق النار على الرئيس السابق، بينما أعرب نحو 40 % عن ثقتهم إلى حد ما في قدرة الخدمة السرية على توفير الحماية للمرشحين قبل الانتخابات الأمريكية، وقال 28 % إنهم لا يثقون فيها.

وقالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن الخدمة السرية خضعت لتدقيق متزايد بعد أن تسلق مسلح سقفًا بالقرب من تجمع ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا الشهر الماضي قبل أن يبدأ في إطلاق النار.

وأصابت رصاصة أذن ترامب. قُتل أحد الحاضرين في الحدث، وكان اثنان آخران في حالة حرجة بعد الحادث خارج بيتسبرج. كما قُتل مطلق النار، الذي تم تحديده على أنه توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا.

وتعرضت وكالة إنفاذ القانون لانتقادات شديدة من أعضاء الكونجرس الذين حاولوا فهم ما أدى إلى سوء التفاهم بين الخدمة السرية ووكالات إنفاذ القانون المحلية التي كانت تهدف إلى حماية الحدث.

قال مسئول الأمن رونالد رو، الذي شهد أمام الكونجرس حول الفشل الأمني ثم استقال في وقت لاحق إنه "يخجل" من إطلاق النار وقال إنه "لا يستطيع الدفاع" عن سبب عدم تأمين السقف قبل حدث الحملة.

وقال حوالي 50 في المائة من المستجيبين في الاستطلاع الأخير إنهم يعتقدون أن الفشل نابع من إنفاذ القانون المحلي في بنسلفانيا. كما ألقى عدد كبير باللوم في محاولة الاغتيال على الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة، وفقًا للاستطلاع.

بينما لم يتم العثور على دافع من قبل المحققين الفيدراليين، قال 78 في المائة من المستجيبين إن الانقسام السياسي هو المسئول عن الحادث.

وتعهدت الخدمة السرية بأن الأمور ستتغير داخل المنظمة بعد إطلاق النار لكنها أشارت إلى أن قضايا التواصل "ليست حلاً سهلاً".

وأُجرى الاستطلاع في الفترة من 25 إلى 29 يوليو وشمل 1143 شخصا، بهامش خطأ يبلغ 4.1 نقطة مئوية.



