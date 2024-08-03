ألمانيا تخصص 110 ملايين يورو لدعم المتضررين من الأزمة فى السودان

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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن تخصيص 110 ملايين يورو لدعم المتضررين من الأزمة فى السودان، مؤكدة أنها سوف تستمر فى تمويل المساعدات المقدمة للشعب السوداني.

وقالت الخارجية الألمانية - فى تغريدة على منصة التواصل الاجتماعى "إكس"، اليوم /السبت/ - "إن المجاعة فى السودان كارثة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة، وهى ناجمة عن الحرب بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية".

وأوضحت أن مئات الآلاف من السودانيين على وشك المجاعة، كما لقى الكثيرون بالفعل حتفهم بسبب الجوع، مشيرة إلى أن أكثر الذين يعانون من النازحين داخليا، وأغلبهم من النساء والأطفال.