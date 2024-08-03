اليوم السابع
Ads
السبت، 03 أغسطس 2024 08:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

ألمانيا تخصص 110 ملايين يورو لدعم المتضررين من الأزمة فى السودان

السبت، 03 أغسطس 2024 07:18 م
ألمانيا تخصص 110 ملايين يورو لدعم المتضررين من الأزمة فى السودان أزمة السودان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن تخصيص 110 ملايين يورو لدعم المتضررين من الأزمة فى السودان، مؤكدة أنها سوف تستمر فى تمويل المساعدات المقدمة للشعب السوداني.

وقالت الخارجية الألمانية - فى تغريدة على منصة التواصل الاجتماعى "إكس"، اليوم /السبت/ - "إن المجاعة فى السودان كارثة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة، وهى ناجمة عن الحرب بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية".

وأوضحت أن مئات الآلاف من السودانيين على وشك المجاعة، كما لقى الكثيرون بالفعل حتفهم بسبب الجوع، مشيرة إلى أن أكثر الذين يعانون من النازحين داخليا، وأغلبهم من النساء والأطفال.







السودان

أزمة السودان

ألمانيا

قوات الدعم السريع

الجيش السودانى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة