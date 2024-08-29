وزارة الصحة: لا توجد حالات مصابة بالكوليرا فى مصر منذ عام 1947

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا توجد حالات مسجلة مصابة بمرض الكوليرا فى مصر منذ عام 1947، وحول الإجراءات المعملية للكشف عن الإصابة بمرض الكوليرا قالت الوزارة يجب القيام بالأتى:

1- تؤخذ عينات البراز وتنقل في أكياس ثلجية بها كمية مناسبة من الثلج في درجة حرارة من 4 - 8 درجة في خلال ساعة وترسل إلى المعامل المشتركة أو المركزية فوراً.

2- في حالة تعذر إرسالها خلال ساعة، يوضع جزء مناسب من العينة في وسط ناقل Cary Blair

"transport medium في كمية مناسبة من الثلج في درجة حرارة من 4 - 8 درجة مع التأكيد على إرسال العينة الأصلية وترسل إلى المعامل المشتركة أو المركزية.

وبالنسبة لتعريف الحالات المصابة بالكوليرا : -

1- الحالة المشتبهة: أي شخص يعاني من إسهال مائي حاد مشابه لماء الأرز (3) مرات أو أكثر

خلال 24 ساعة مع جفاف شديد مع أو بدون قيء.

أو حالة وفاة نتيجة إسهال مائي حاد.

2- الحالة المحتملة لا توجد.

3- الحالة المؤكدة: حالة مشتبهة تم تأكيدها معملياً من خلال عزل ميكروب الكوليرا بعينات البراز أو القىء.