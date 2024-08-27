وزارة الصحة تكشف خطة مواجهة الكوليرا.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل خطتها لمواجهة الكوليرا خاصة بعد وجود تفشيات وبائية ببعض الدول المجاورة، مشيرة إلى أن مصر لديها جهاز ترصد قوى وجرى اختباره فى الكثير من الجوائح الصحية السابقة وأثبت فعاليته وتميزه، وقالت: يستهدف جهاز الترصد بشكل أساسي الحد من انتقال أي عدوى للأراضي المصرية والحفاظ على الصحة العامة، وخاصة التصدى لمجموعة الأمراض التي تحذر منها المنظمات الدولية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أعلنت حالت التأهب القصوى والطوارئ حيث أصدرت تعليمات برفع درجة التأهب والترصد المكثف بالمنافذ البرية المصرية مع السودان خاصة مينائين أرقين وقسطل البريين، وتشديد الإجراءات الاحترازية.

وتابع: معظم من يُصابون بعدوى المرض يبدون أعراضاً تتنوع بين حدوث إسهال مائي فقدان سريع لكمية كبيرة من السوائل، وتقيؤ متكرر، وتشنجات عضلية بسبب فقدان الأملاح والسوائل، وجفاف الفم واللسان والحلق العطش.

وأضاف أنه تم تشديد الإجراءات بالمطارات والموانى والمنافذ البرية مع تعزيز إجراءات الحجر الصحى منعا لتسرب المرض مشيرا إلى أنه يتم مناظرة الحالات القادمة من السودان أو أي منطقة موبؤة ضمن استعدادات البلاد المواجهة أي انتقال حالات للكوليرا.