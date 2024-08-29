نائب محافظ الوادى الجديد تتابع الخدمات المقدمة بمركز حسن حلمى لذوى الاحتياجات

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

تابعت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، سير العمل بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، وذلك للاطمئنان على انتظام الخدمة الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة من خلال المركز.

وتفقدت عددا من العيادات الطبية الملحقة بالمركز ووحدات تأهيل ذوي الإعاقات المختلفة، ووجهت بإعداد تقرير شهرى مفصل لكافة الحالات التي تتلقى الخدمة بالمركز؛ لتقييم مدى تطور واستجابة الحالات للعلاج، وتحسين الخدمة وفقًا لنتائج التقارير، كما قررت منح مكافأة مالية لأخصائية وحدة التأهيل السمعي؛ تقديرًا لتميزها في متابعة الحالات.

كما استعرضت خطة عمل وحدة العلاج عن بُعد بالمركز، موجهةً بالتوسع في التنسيق مع المستشفيات الجامعية الكبرى والمركز القومي للبحوث لتغطية كافة التخصصات الطبية المطلوبة وتوفير خدمة طبية لائقة؛ تيسيرًا على أبناء المحافظة.