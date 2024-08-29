محافظ الوادى الجديد يوجّه بتقديم الدعم العاجل للأسرة المتضررة من حريق منزل بالخارجة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم الدعم العاجل والمساعدات الإنسانية اللازمة لإحدى الحالات الإنسانية بحي الأمل بمدينة الخارجة، بعد تدمير محتويات الوحدة السكنية التي تقطنها الأسرة إثر حريق قضى على محتويات الوحدة بالكامل.

وأوضح محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه تم على الفور التدخل لرفع كفاءة المنزل بدعم من مؤسسة التكافل الاجتماعي، تمهيدًا لتوفير كافة الآثاث والمستلزمات والأجهزة الكهربائية اللازمة للأسرة بعد انتهاء أعمال رفع آثار الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية، نجحت في إنقاذ أحد الأشخاص بعد اندلاع حريق بوحدته السكنية بحي الأمل بمدينة الخارجة أمس الأربعاء، وتمكنت من اخماد النيران بقيادة العميد مصطفى عبد الحي، مدير الإدارة بعد ورود بلاغًا عاجلًا يفيد باندلاع حريق في الشقة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت الفرق المختصة من السيطرة على الحريق واخماده، وإنقاذ المواطن سيد أبو اليزيد من وسط النيران، دون وقوع إصابات خطيرة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى جهات التحقيق المختصة.



