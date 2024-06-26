تجنب غسيل الأسنان بالفرشاة بعد شرب القهوة لهذا السبب

كتبت فاطمة خليل

حذرت طبيبة أسنان بريطانية من بعض العادات التي يمكن أن تدمر صحة الفم دون أن تدرى، فى هذا التقرير نتعرف على بعض هذه العادات الخاطئة لتنظيف الأسنان وطرق الحفاظ على صحة الأسنان واللثة، بحسب موقع دايلي إكسبريس .

تجنب غسل الأسنان بعد شرب القهوة وبعد الإفطار

في حين أن معظمنا يبدأ يومه بشرب القهوة إلا أن تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد ذلك يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

قالت الدكتورة شهادي مانوشهري، طبيبة الأسنان البريطانية: “لا تغسل أسنانك أبدًا بعد تناول القهوة للتو..القهوة حمضية للغاية... إذا ذهبت لتنظيف أسنانك بالفرشاة على الفور، فإنك تفرك الحمض على السن وتؤدي إلى تآكل السن و لا تغسل أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار، بل قم بتنظيفها مسبقًا لأنك إذا قمت بغسلها بالفرشاة على الفور، فسوف تلحق الضرر بالمينا.



وأوضحت الدكتور مانوشهري أن أسناننا تتكون من معادن مثل المينا والعاج والأسمنت الجذري، وعندما نستيقظ في الصباح تكون مغطاة بالبكتيريا التي يجب إزالتها قبل أن نبدأ اليوم - بما في ذلك قبل تناول وجبة الإفطار.

وأضافت: "تخطي هذه الخطوة، وستترك وجبة الإفطار تتراكم فوق تراكم الطعام طوال الليل، هذا المزيج السيئ، إلى جانب حموضة القهوة، هو السبب الرئيسي لتآكل المينا."

عندما يصبح المينا رقيقًا، فإنه يمكن أن يكشف عن العاج تحته، مما قد يجعل أسنانك تبدو صفراء، وفي حديثها عن القهوة على وجه التحديد، تابعت الدكتور مانوشهري: "انتظر ما لا يقل عن 30 إلى 60 دقيقة - لست مضطرًا في الواقع إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة، فقط اغسلها ببعض غسول الفم أو اشرب الماء".

لا تنظف أسنانك بعد التقيؤ

وقالت: "لا تنظف أسنانك أبدًا بعد التقيؤ للتو، وربما يكون هذا هو كل ما تريد فعله بعد التقيؤ، ولكن في الواقع محتويات المعدة حمضية للغاية وأسنانك تتكون من المعادن.

"لذلك، عندما تدخل محتويات المعدة إلى الفم، يكون الفم حمضيًا للغاية، وإذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة مباشرة، فإنك تفرك الحمض على السن بشكل أكبر. لذلك، انتظر على الأقل من 30 إلى 60 دقيقة قبل أن تغسل أسنانك.



"ما يمكنك فعله بدلاً من ذلك هو شطف الفم ببعض غسول الفم وشرب بعض الماء فقط للمساعدة في تحييد الحمض بشكل أسرع.

