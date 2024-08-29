مركز المناخ: بداية السنة الزراعية الجديدة بعد أيام

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أن شهر مسرى أوشك على الانتهاء وبه تنتهى السنة الشمسية "القبطية" تقويم الفلاح المصري وتبدأ سنة زراعية جديدة بعد أيام بشهر توت.

أضاف فهيم أنه سيبدأ التحول إلى الأجواء الخريفية مباشرة و سيغادر الصيف تدريجياً حيث يبدأ من أطراف النهار فى اعلان عن هدوء نسبي للصيف "العنيد" الذي شهدناه طوال بؤونه وأبيب وأخذ من مسرى ومتوقع ان يهدأ فى توت.

أوضح فهيم أن الاجواء الآن مناسبة لبداية التجهيز لزراعة العروة النيلية / الخريفية / الشتوية المبكرة من المحاصيل الحقلية والخضر وشتل الفاكهة.

ويستخدم الفلاحون المصريون التقويم القبطى فقط فى حياتهم لارتباطه بالزراعة: من فيضان النيل وجفافه إلى زراعة المحاصيل وحصدها لكن مع تقدم تكنولوجيات الزراعة واستخدام الآلات وتنوع المحاصيل ـ بدلا من المحاصيل الحقلية التقليدية ـ تراجع استخدام الشهور القبطية.

وقبل عدة عقود، كان الفلاحون يعرفون تلك الشهور بملمح زراعى مميز حتى أصبحت أسماء الشهور مرتبطة بما يمكن وصفه الأمثال الزراعية.