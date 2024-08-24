مركز البحوث الزراعية: إنتاج 19 صنفا من الأرز تم استنباطها من 14 صنفا وهجينا

كتبت أسماء نصار

أكد‫‎ الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، أن المعهد مسئول عن إنتاج 31 محصولًا حقليًا منها المحاصيل الإستراتيجية مثل الأرز والذى يحتل مكانة عالية على خريطة الزراعة المصرية، فهو محصول استراتيجى واستصلاحى وهام لحماية شمال الدلتا من التسرب المحلى لمياه البحر، لافتًا إلى أهميته فى تحقيق الأمن الغذائى خاصة ولا تخلو مائدة مصرية من طبق الأرز فهو الداعم الرئيسى لرغيف الخبز وفى بعض المناطق فى شمال الدلتا يعتمد السكان على الأرز فى الوجبات الثلاث.

‎وأضاف خليل أن المعهد ينتج تقاوى المربى والأساس لجميع الأصناف والهجن بما يحقق نسب التغطية المطلوبة للمساحات المستهدفة بالتعاون مع الادارة المركزية لإنتاج التقاوى وشركات القطاع الخاص والتى يقوم المزارعون باستخدامها للحصول على انتاجية عالية لافتا إلى أن المعهد ينتج اكثر من 19 صنفًا من الأرز تم استنباطهم من 14 صنف وهجين يتم انتاجها على نطاق تجارى.

‎جدير بالذكر أن معهد بحوث ‏المحاصيل الحقلية ‏العمود الفقرى لمركز البحوث الزراعية نظرا لدوره الهام فى تطوير إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، حيث يهدف المعهد إلى تعزيز سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 والتى تقدم الحلول لأهم التحديات التى تواجه القطاع الزراعى.

