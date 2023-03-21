إيران تحتفل اليوم بعيد رأس السنة الشمسية "عيد النوروز".. صور

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يحيى الإيرانيون، اليوم الثلاثاء، عيد النوروز، أو عيد رأس "السنة الشمسية"، ويعتبر أيضا عيد الربيع، حيث يصادف يوم الاعتدال الربيعى، ويعد من أكبر الأعياد لدى الإيرانيين.

والنوروز هى كلمة فارسية تعنى "اليوم الجديد"، وهو عيد تعود جذوره إلى بلاد فارس ما قبل الإسلام، ويأتى من تعاليم الديانة الإيرانية القديمة "الزرادشتية" التى كانت سائدة قبل الفتح الإسلامى لبلاد فارس، ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية، ويحتفل به الدول المجاورة لإيران كأفغانستان وتركيا والأكراد وأذربيجان، تركمانستان، طاجيكستان، أوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

وفى عام 2009، أدرجت منظمة اليونسكو هذا الاحتفال فى قائمتها للتراث العالمى واعتبرته العيد الأقدم فى العالم، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2010 قرارا أعلن فيه يوم 21 مارس يوم نوروز يحتفل به كل عام، وفى الأمم المتحدة يتم الاحتفال به عبر تقديم رقصات ومراسم خاصة.

وفى إيران يحتفظ الإيرانيون بالتقاليد القديمة التى تعود إلى آلاف السنين وإلى الحضارة الفارسية، حيث يقومون بشراء الملابس الجديدة وتحضير الحلوى، وتشهد الأسواق الإيرانية حركة ونشاطا كبيرين، ومع التدهور الاقتصادى يصطدم الكثيرين بارتفاع أسعار مستلزمات العيد.

وتتم حساب بداية العام فلكيا، ويستقبل الإيرانيون العام الجديد بإعداد مائدة تتكون من 7 أشياء تبدأ بحرف السين، وهى "سير" الثوم و"سيب" التفاح و"سكة" العملة نقدية و"سنجد" تمر و"سماق" السماق و"سبزى" الخضراوات و"سمنو" حلوى، وكل منها يرمز إلى رمز معين فى العام الجديد. ويحافظ الإيرانيون على هذه التقاليد منذ القدم.