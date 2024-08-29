محصول السمسم يزين غيطان محافظة الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

زينت زراعات السمسم غيطان محافظة الشرقية بلوحة خضراء تنثر منها حبات السمسم معلنة نضوج المحصول، الذى يطلق عليه الأهالى المنتج الذهبى لأنه مربح وغير مكلف فى زراعته.

ويقول المهندس أشرف نصير مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية إن السمسم من المحاصيل الزيتية الهامة، والمربحة ذات العائد الاقتصادى وغير المكلف ماديا فى زراعته، منوها أن المساحة المنزرعة داخل المحافظة هذا العام بلغت 15 ألف فدان بزيادة قدرها 1700 فدان عن العام الماضى.

وتابع نصير: أن أفضل ميعاد لزراعة السمسم فى الفترة من منتصف أبريل حتى نهاية مايو، ويؤدى التبكير أو التأخير عن ذلك إلى انخفاض معدل إنتاج الفدان من البذور، وتجود زراعته فى الأراضى الصفراء الخفيفة والثقيلة والطينية جيدة الصرف، ويمكن زراعته فى الأراضى الرملية بعد إضافة 15-20 متر مكعب من سماد بلدى قديم مع توافر مياه الرى، وتوعية المزارع قبل الزراعة بضرورة تجهيز الأرض وتنعيمها والتخلص من الحشائش أثناء الخدمة قبل الزراعة.

يذكر أن زراعة السمسم تتركز فى مراكز "بلبيس - أبو حماد - مشتول السوق"، والفترة الماضية زادت المساحات المزروعة بالسمسم لكونه محصولا مربحا وغير مكلف فى زراعته، مضيفا أن مدة زراعة محصول السمسم أربعة أشهر فقط، فهو محصول متوسط العمر، تبدأ زراعته من 15 أبريل وتنتهى فى 30 مايو، وحاليا المحصول فى مرحلة النضج النهائية وعندما تبدأ العيدان فى الجفاف يتم الحصاد، حيث يتم الحصاد فى 15 أغسطس فى المساحات المنزرعة مبكرا، والفدان يتكلف 4 كيلو تقاوى.