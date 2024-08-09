شاهد طريقة تجفيف السمسم فى زراعات المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مزارع السمسم بمحافظة المنيا، فى موسم الحصاد، وطرق تجفيف المحصول بعد عملية الحصاد، حيث تتركز زراعته فى مراكز شمال المحافظة ووسط ويعد مركز بنى مزار ومطاى والمنيا أكثر المراكز زراعة للسمسم وتزرع المنيا مساحة بين 4 إلى 5 آلاف فدان بطول المحافظة، وذلك بخلاف المساحات خارج الزمام.

ويعد محصول السمسم من المحاصيل الزيتية عالية الإنتاج، وإنتاج الزيوت منها عالى الجودة، ويوجد علية إقبال كبير من المصانع سواء فى الداخل أول الخارج، وقد تلاحظ فى الفترة الأخيرة توسع المزارعين فى زراعة المحصول حتى وصلت زراعته إلى مركز المنيا.

فيما قال عادل رمضان أحد المزارعين إن المساحة المزروعة تزداد يوما عن يوم وتنتشر فى مختلف مراكز المحافظة بعد أن كانت تتركز فى مركزين أو ثلاثة فقط، ومما يميز السمسم زهوره البيضاء وعند تساقطها تبدء البذور فى الخروج إلى الأشجار ذات الطول المرتفع ومن خلال تعرضها للشمس تبدء فى النضج، ثم يبدأ موسم الحصاد، ويوفر ذلك فرص العمل لأهالى القرى التى يزرع بها محصول السمسم.

وقال محمد شادى أحد المزارعين إن إنتاجية الفدان تصل إلى 500 إلى 600 كيلو وتتهافت عليه المصانع وذلك لإنتاج الزيوت، وهو أحد المحاصيل الزراعية الهامة التى تشتهر بها المحافظة، مثل الذرة والفول الصويا وغيرها من المحاصيل الزراعية الهامة مثل القمح والبطاطس ومجموعة النباتات الطبية والعطرية.

وفى موسم الحصاد يتم تقليع السمسم من الأرض وتجميعه فى كتل متماسكة وربطها لفترة تتجاوز 10 أيام حتى تتم عملية نضج المحصول كاملا، ثم بعد ذلك تتم عملية فصل المحصول عن الأعواد وطحنها لاستخراج البذور، تلك البذور التى تستخرج منها زيوت الطعام.