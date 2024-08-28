وزارة التعليم تعلن إتاحة كتب الصف الأول الإعدادى المطورة عبر موقعها

كتب محمود طه حسين

اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تحميل كتب الصف الاول الاعدادى المطورة للعلم الدراسى الجديد 2025، نسخاً إلكترونية من مناهج الصف الأول الإعدادي الجديدة التي تم إعدادها لبدء تطبيق نظام التعليم الجديد في “أولى إعدادي” في العام الدراسي الجديد 2024 /2025 حيث يتاح تحميل كتاب اللغة العربية 2025 .. وكتاب العلوم 2025 وكتاب الرياضيات 2025 وكتاب اللغة الانجليزية 2025 عبر الرابط التالي

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1930&schoolYearId=4201&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7597&pageIndex=0&sortBy=0

أبرز ما سيدرسه طلاب الصف الأول الإعدادي 2025

اللغة العربية

يضم كتاب اللغة العربية الجديد المقرر على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024 / 2025 ، عدة موضوعات عن الهوية ومؤثراتها ، والرياضة ، والهوية وبنا الشخصية ، والشعر والشعور ، وأصدقائي ، وأدب وفكر

العلوم

يضم كتاب العلوم الجديد المقرر على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024 / 2025 ، عدة موضوعات عن : تركيب الذرة ، والجدول الدوري لتصنيف العناصر ، والمادة وخصائصها ، والروابط الكيميائية ، والقوى الكهربية ، والقوة المغناطيسية ، وقوى الجاذبية ، والخلايا والحياة ، والصفات العامة للكائنات الحية ، والميكروبات ، ونظم الأرض والشمس والقمر



الرياضيات

يضم كتاب الرياضيات الجديد المقرر على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024 / 2025 ، عدة موضوعات عن : النسبة المئوية والنسبة والتناسب ، ومجموعات الأعداد والعمليات عليها ، والعمليات على الأعداد الصحيحة ، والعملية على الأعداد النسبية ، والجبر بالتعبيرات والصيغ الرياضية ، والمعادلات الخطية ، والإحصاء بتنظيم البيانات والوسط الحسابي والقطاعات الدائرية ، والهندسة بأنواع الزوايا والعلاقات بين الزوايا ، والتوازي والمثلث والاشكال الرباعية والمضلعات والاحداثيات.

الدراسات الاجتماعية

يضم كتاب الدراسات الاجتماعية الجديد المقرر على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024 / 2025 ، عدة موضوعات عن : الملامح الطبيعية لقارة افريقيا وحضاراتها القديمة ، والحضارة المصرية القديمة وعلاقاتها بحضارات افريقيا ، علاقة مصر بإفريقيا خلال العصور الوسطى