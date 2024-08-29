منهج اللغة الإنجليزية المطور لطلاب أولى إعدادى للعام الدراسي الجديد

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتب الصف الأول الإعدادى المطورة للعلم الدراسى الجديد، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الكتب المطورة امتداد لعملية التطوير التى بدأت منذ 2018، موضحة أن المناهج تعتمد فى بنائها على تحليل المعلومات ومساعدة الطالب على الفهم حيث تطرح المناهج الجديدة أسئلة على الطالب تجعله يبحث عن المعلومات كما وفرت الوزارة فى الكتب مجموعة من الأسئلة المختلفة على مستوى الدروس والموضوعات .

ويدرس طلاب الصف الأول الإعدادي 2025، فى مادة اللغة العربية ويضم كتاب اللغة العربية الجديد المقرر على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024 / 2025 ، عدة موضوعات عن الهوية ومؤثراتها ، والرياضة ، والهوية وبنا الشخصية ، والشعر والشعور ، وأصدقائي ، وأدب وفكر

العلوم

يضم كتاب العلوم الجديد المقرر على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024 / 2025 ، عدة موضوعات عن : تركيب الذرة، والجدول الدوري لتصنيف العناصر ، والمادة وخصائصها ، والروابط الكيميائية ، والقوى الكهربية ، والقوة المغناطيسية ، وقوى الجاذبية ، والخلايا والحياة ، والصفات العامة للكائنات الحية ، والميكروبات ، ونظم الأرض والشمس والقمر





الرياضيات

يضم كتاب الرياضيات الجديد المقرر على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024 / 2025 ، عدة موضوعات عن : النسبة المئوية والنسبة والتناسب ، ومجموعات الأعداد والعمليات عليها ، والعمليات على الأعداد الصحيحة ، والعملية على الأعداد النسبية ، والجبر بالتعبيرات والصيغ الرياضية ، والمعادلات الخطية ، والإحصاء بتنظيم البيانات والوسط الحسابي والقطاعات الدائرية ، والهندسة بأنواع الزوايا والعلاقات بين الزوايا ، والتوازي والمثلث والاشكال الرباعية والمضلعات والاحداثيات

الدراسات الاجتماعية