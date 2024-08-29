محافظ الأقصر يستقبل عدد من أبطال الرياضة لفوزهم ببطولات مختلفة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في ديوان عام المحافظة عدد من أبطال المحافظة لتهنئتهم بفوزهم فى البطولات الدولية، وذلك فى ضوء توجهات الدولة لدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات والبطولات الرياضية المحلية والدولية.

وقدم محافظ الأقصر، التهانى لكل من "إسراء محمد الطاهر" تحت 21 سنة ميزان 61 كيلو، و"ريتاج النوبى فتح الله" ناشئات ميزان فوق 61 كيلو لحصولهم على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة شمال أفريقيا، كما توجه بالتهنئة للاعبى بطولة الجمهورية ( البراعم) للمصارعة الرومانية، والذين حصلوا على المركز الأول جمهورية وهم "ريتاج تقى محمد"، و"رقية عماد الدين أبو الحسن"، و"بسنت عبد الهادى إبراهيم"، و"سيف محمود بدوى"، و"عبد الرحمن عماد الدين أبو الحسن"، و"يونس محمد يونس" مركز ثانى جمهورية، و"عبد الرحمن يوسف محمد".

وهنأ محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، كل من لاعبات المصارعة النسائية "ثرية يوسف أحمد" أول جمهورية وأول أفريقيا 5 سنوات على التوالي، والحاصلة على بطولة تركيا مرتان، وأول لاعبة مصرية تشارك فى الأولمبياد، وغادة مجاهد أحمد بطلة الجمهورية وحاصلة على بطولتى أفريقيا والأمم الإفريقية، حيث جاء ذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، وكل من المدرب محمود محمد محمود (عماد) رئيس منطقة الأقصر للكاراتيه، والمدرب مجدي يسي نائب رئيس منطقة الأقصر للكاراتيه، ومدرب المصارعة يوسف محمد عطيتو.



اجتماع المحافظ مع أبطال الرياضة لتهنئتهم بالفوز بالبطولات المختلفة



محافظ الأقصر مع أبطال الرياضة لتهنئتهم بالفوز بالبطولات المختلفة