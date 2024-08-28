محافظ الأقصر يناقش مشروعات حياة كريمة بالقرى والنجوع واجتماع شهري لعرض نسب تنفيذها

الأقصر - أحمد مرعى

عقد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينتي إسنا وأرمنت، وذلك بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر.

وتم خلال الإجتماع عرض الموقف المالي لمشروعات المبادرة، ونسب تنفيذ مشروعات المرافق كالصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي، وكذلك استعدادات تشغيل المجمعات الخدمية الحكومية، والتي تم الانتهاء منها بالكامل وعددها 13 مجمع، بالإضافة الي الموقف الحالي لعمارات سكن كريم.



وأعلن محافظ الأقصر عن عقد اجتماع شهري لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ومعدلات الأداء، مشيراً إلى اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بالنظر لما يمثله تنفيذ مشروعاتها في مختلف القطاعات من دور مهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه.



وشهد الإجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الاقصر، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس حسني منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير بمنطقة البحر الأحمر، ورؤساء مركزي اسنا وارمنت والمهندس اسعد مصطفي منسق الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندس محمود صادق منسق حياة كريمة بمحافظة الأقصر، ومسؤولي دار الهندسة وشركة مياه الشرب وجهاز تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومسؤولي وممثلي هيئات ومؤسسات الكهرباء والاتصالات، والغاز الطبيعي والإسعاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وقيادات ومسؤولي الاجهزة المعنية بتنفيذ المبادرة بمحافظة الأقصر.