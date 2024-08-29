محافظ أسوان يكرم 57 طالباً من أوائل الشهادات والتربية الخاصة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

كرم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم، أوائل الشهادات الإعدادية والتربية الخاصة والثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2023/2024 وذلك بإجمالى 57 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى تكريم مديرى المدارس التى حصل فيها الطلاب على المراكز الأولى.

حضر الاحتفالية، الدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والمهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بالإضافة إلى أولياء الأمور، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بجانب القيادات الجامعية والبرلمانية والنقابية والتنفيذية.

تضمنت فعاليات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، والسلام الوطنى، وإهداء درع مديرية التربية والتعليم لمحافظ أسوان، علاوة على إلتقاط المحافظ الصور التذكارية مع المكرمين، وتكريم الطالب محمود على بمدرسة أحمد طه حسين لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم للعام الثالث على التوالى.

وطالب إسماعيل كمال، أبناءه الطلاب بضرورة أن يقتدوا بأبناء مصر البارزين فى كافة المجالات لما حققوه من تفوق ونجاح وعلى رأسهم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل وجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب وغيرهم من الذين سخروا علمهم ونبوغهم فى خدمة وطنهم.

وأشار، إلى أن المحافظة تسعى لتوفير منح مجانية لأوائل الثانوية العامة سواء من الجامعة اليابانية أو الجامعة الألمانية والتى ستقيم حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة يوم الثلاثاء القادم بالتجمع الخامس.



تكريم الطلاب المتفوقين



تكريم الطلاب المتفوقين



تكريم الطلاب المتفوقين



تكريم الطلاب المتفوقين



تكريم الطلاب المتفوقين



تكريم الطلاب المتفوقين



تكريم الطلاب المتفوقين



تكريم الطلاب المتفوقين