إطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية بنى سلامة فى الجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، فاعليات القافلة المجانية الشاملة، التي تنفذها مؤسسة "حياة كريمة" بالوحدة المحلية لقرية بني سلامة والقرى المجاورة لها بمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتعتبر المبادرة فاعلية تنموية كبرى تنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية (وزراة الصحة، وجامعة القاهرة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان، والمجلس القومي للمرأة).

وتشمل فعاليات المبادرة قوافل طبية من (مختلف التخصصات)، وقافلة طبية من كلية طب أسنان، وقافلة بيطرية من كلية الطب البيطري، لتقديم جميع الخدمات البيطرية لأهالينا المزارعين وفتح فصول (محو الأمية) وخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للنشأ والكبار وتقديم خدماته في التصدي للجمهور ونشر الوعي بخطورة الإدمان على الفرد والمجتمع.

والتقى نائب محافظ الجيزة، خلال الفعاليات عددًا كبيرًا من مواطني القرية، لبحث شكاواهم ومطالبهم.

رافق نائب المحافظ، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بالجيزة.



