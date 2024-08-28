اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

إطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية بنى سلامة فى الجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 08:09 م
إطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية بنى سلامة فى الجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة نائب محافظ الجيزة خلال تفقد القافلة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، فاعليات القافلة المجانية الشاملة، التي تنفذها مؤسسة "حياة كريمة" بالوحدة المحلية لقرية بني سلامة والقرى المجاورة لها بمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتعتبر المبادرة فاعلية تنموية كبرى تنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية (وزراة الصحة، وجامعة القاهرة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان، والمجلس القومي للمرأة).

وتشمل فعاليات المبادرة قوافل طبية من (مختلف التخصصات)، وقافلة طبية من كلية طب أسنان، وقافلة بيطرية من كلية الطب البيطري، لتقديم جميع الخدمات البيطرية لأهالينا المزارعين وفتح فصول (محو الأمية) وخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للنشأ والكبار وتقديم خدماته في التصدي للجمهور ونشر الوعي  بخطورة الإدمان على الفرد والمجتمع.

والتقى نائب محافظ الجيزة، خلال الفعاليات عددًا كبيرًا من مواطني القرية، لبحث شكاواهم ومطالبهم.

رافق نائب المحافظ، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بالجيزة.

IMG_2198
 
 
IMG_2194
 
 
IMG_2196
 
 


 







نائب محافظ الجيزة

الجيزة

منشأة القناطر

حياة كريمة

قافلة طبية

قافلة بيطرية

محو الأمية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة