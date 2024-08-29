مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تدعو الشباب للمشاركة كسفراء للتنمية البشرية

كتب وليد عبد السلام

قالت مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان من أجل مجتمع أكثر وعياً وتقدما ، ولتحسين قدرة الأفراد ، وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني، ودعم الآخرين ، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة اطلقنا مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان .

وتابعت مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان فى بيان لها اليوم اطلقنا مبادرة سفراء التنمية البشرية حتى يتمكن الجميع من المشاركة الفاعلة في المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الانسان حيث يهدف المشروع إلى بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه كافة المهارات التي يحتاج اليها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي مستهدفاً جميع الفئات العمرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."

وتابع البيان : فى اقل من 24 ساعة تقدم للمشاركة ما يقرب من 3000 سفير 52 منهم من الذكور و 48 من الاناث ، بينهم من هو اقل من 20 عاما ومن هو فوق الأربعين من جميع محافظات الجمهورية ) طلاب - معلمين - محامين - أطباء - صحفيين - مهندسين وسيتم تأهليهم وتدريبهم ومنحهم فرصة الحوار مع قيادات الدولة واعضاء الحكومة بشكل مباشر ليسمعوا لهم ويسمعوا منهم حتى يمكنهم ان يكونوا سفراء حقيقين للمشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان» والذي يعد احد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة متمثلة في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة و التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم، والثقافة والرياضة واعلاء الأخلاق والقيم والمبادئ المصرية الأصيلة وتوفير فرص العمل ، بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الاهلي والخاص ، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة