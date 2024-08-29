رئيسة القومى للطفولة توجه بإعداد خطة للمشاركة بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

كتب وليد عبد السلام

وجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإعداد خطة عمل تنفيذية تشمل جميع البرامج والمبادرات التي سينفذها المجلس والخاصة بحماية وتمكين الأطفال في عدد من المجالات وذلك لاتاحتها للاستفادة منها في مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك خلال اجتماعها بمديري البرامج والمبادرت، معربة عن سعادتها بمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة في المبادرة الرئاسية والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، والذي يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تحمل في طياتها العديد من المبادرات الفرعية والتي تهتم بحياة المواطن ولا سيما الطفل باعتباره الركيزة الأساسية لمحور التنمية وبناء المستقبل.

ووجهت "السنباطي" الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، لحرصه على مشاركة المجلس القومي للطفولة والامومة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيدة بالتعاون بين كافة الوزارات والهيئات والمجالس القومية للارتقاء بحياة المواطن المصري، والتكامل مع الجهات العامله فى مجال الطفولة والامومة.

وأوضحت "السنباطي" ان المجلس يعمل على عدد من المحاور الخاصة بتنمية الطفولة كمحور تمكين الطفل والتي من خلالها ينفذ المجلس عدد من المبادرات كالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوًي" والتي حظيت برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، فضلا عن مبادرة تمكين الطفل المصري والتي تنفذ تحت شعار "بكرة بينا" بالإضافة إلى برلمان الطفل المصري والذي يعد بمثابة منصة للأطفال للتعبير عن آرائهم وقضاياهم.

وأضافت "السنباطي" أن المجلس سينفذ عدد من البرامج التوعوية للأطفال والأسر ومقدمي الرعاية كبرنامج مناهضه زواج الاطفال "غزل بنات" وبرنامج "صاحبوهم تكسبوهم" وهو برنامج توعوى للأسره لتعديل سلوكيات الاطفال ومكافحة زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث"ختان الاناث"، ومكافحة عمل الأطفال، مشيرة إلى أن المجلس بصدد الاعداد لدليل التوعية الشامل من أجل الطفولة، والذي سيساهم بشكل كبير في توحيد المفاهيم وسيتم استخدامه في التوعية في مجالات متعددة، فضلا اعداد خريطه خدمات الطفل على مستوى المحافظات، وبرنامج الأطفال ذوي الهمم، والكشف المبكر عن الإعاقات والوقاية والحماية والرعاية، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي والثقافي وتنمية المواهب.