انطلاق الاجتماع التنسيقى لمبادرة "بداية جديدة" لبناء الإنسان المصرى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع التنسيقي لاستعراض ومناقشة خطط المديريات والهيئات المختلفة بالمحافظة؛ لتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، بحضور مديري المديريات والهيئات والمؤسسات المعنية بالمحافظة، والدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وتأتى المبادرة انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر 65 عاما.

وجاء اجتماع اليوم في إطار تنسيق العمل بين المديريات المختلفة والجهات الشريكة؛ لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية بأسلوب تشاركي؛ لضمان عدالة التوزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، وذلك بالاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعا .

وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع، تسخير كافة الإمكانات و الجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.

يذكر أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي للتنمية البشرية، تتمثل في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة، وتعزيز المهارات الإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية، على المستويين المحلي والعالمي، لإعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.