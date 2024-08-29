فتح باب التقديم المباشر لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بنها الأهلية لعام 2024-2025

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن جامعة بنها الأهلية، عن فتح باب التقديم المباشر لعدد محدود من مقاعد كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، لاستكمال السعة للكلية وفقاً للحد الأدنى لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والنيل ومدارس المتفوقين، وطلاب معادلات الشهادات العربية والأجنبية، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل الموافق الأول من سبتمبر وحتي استكمال المقاعد الشاغرة بالكلية.

وكشف الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، أنه نظرا لوجود عدد من المقاعد الشاغرة للطلاب الجدد بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة، تم فتح باب التقديم المباشر وفقاً للحد الأدنى لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والنيل ومدارس المتفوقين، وطلاب معادلات الشهادات العربية والأجنبية.

وأضاف "المغربي"، أن الحد الأدني المطلوب لطلاب الثانوية العامة المصرية والأزهرية والنيل ومدارس المتفوقين 53%، كما أن الحد الأدني لمعادلة عربية وأجنبية 58%، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024 وسيتم غلق باب التقدم عند استكمال المقاعد الشاغرة بالكلية.