عناصر غذائية أساسية تعزز صحتك النفسية وتحميك من الاكتئاب

كتبت فاطمة خليل

تناول نظام غذائي جيد مليء بالعناصر الغذائية يساعد في الحفاظ على صحتك النفسية، ووفقًا للخبراء، قد تتراجع صحتك النفسية فى بعض الأحيان، وبالتالي، هناك حاجة إلى العناصر الغذائية الأساسية لتعزيز مزاجك، ونتعرف على هذه العناصر في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف تكون التغذية ضرورية لصحة عقلية متوازنة؟

وفقًا للخبراء، عندما تتناول طعامًا مغذيًا - ستلاحظ تقلبات مزاجية أقل وقدرة محسنة على التركيز.

وقد وجدت الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تتكون بشكل أساسي من أطعمة كاملة غير معالجة، يمكن أن تساعد في أعراض الاكتئاب والقلق.

فيتامين د

ينتج فيتامين د مادة السيروتونين التي تحصل عليها عادةً من التعرض لأشعة الشمس ومع ذلك، نظرًا لأن الشمس لا تكون موجودة في الغالب خلال موسم الرياح الموسمية - تأكد من تناول الكثير من الفطر وتناول المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في علاج العديد من حالات الصحة العقلية - بما في ذلك الاكتئاب واضطراب ثنائي القطب والفصام.

وفقًا للدراسات، تعالج مكملات أوميجا 3 الاكتئاب جنبًا إلى جنب مع حالات نفسية أخرى مثل اضطراب الشخصية الحدية واضطراب الوسواس القهري واضطراب نقص الانتباه.

تُعرف أحماض أوميجا 3 الدهنية بخصائصها المضادة للالتهابات - فهي تساعد في تقليل الالتهاب العصبي - وهو عامل رئيسي في اضطرابات الصحة العقلية. يوجد حمض الدوكوساهيكسانويك أو DHA بكثرة في الجهاز العصبي المركزي ويمكن أن يساعد في تخفيف زيادة إنتاج هرمون التوتر، الكورتيزول.

مضادات الأكسدة

تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والكركم والحديد على تخفيف الالتهاب - وبالتالي تعزيز صحتك العقلية.

المغنيسيوم

تؤدي مستويات المغنيسيوم المنخفضة إلى زيادة التوتر عن طريق إطلاق المزيد من الكورتيزول. لذا، فإن تناول البيض والفاصوليا والبطاطس والحبوب الكاملة يساعد في القضاء على التهديد. كما يعتني الماغنيسيوم بوظائف الأعصاب والعضلات للحفاظ على نبضات قلب ثابتة.

حمض الفوليك

حمض الفوليك هو أحد المتطلبات الرئيسية لتكوين النواقل العصبية - السيروتونين والنورادرينالين والدوبامين، والتي من المعروف أن نقصها يؤدي إلى الاكتئاب.

يوجد حمض الفوليك في الخضروات الورقية والعدس والشمام - ويساعد في إنتاج الدوبامين دون إجباره على الارتفاع كما تفعل السكريات.

الألياف



الأطعمة النباتية مليئة بالألياف التي تساعد جسمك على امتصاص الجلوكوز بشكل أبطأ. يساعدك هذا على تجنب اندفاعات السكر، تشمل الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه والخضروات والكربوهيدرات المليئة بالعناصر الغذائية مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا.