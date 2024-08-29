اليوم السابع
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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

الخميس، 29 أغسطس 2024 12:00 م
طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار الخضروات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 21.5 جنيه

البصل 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

- الكوسة بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 13.5 جنيه.

‏الفلفل الألوان بـ 47.5 جنيه.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

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أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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