طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
- الطماطم 21.5 جنيه
البصل 12 جنيها.
- البطاطس بـ 25 جنيها.
- الجزر بـ 18جنيها .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 22جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.
- الكوسة بـ 25 جنيها .
-الباذنجان العروس بـ13 جنيها .
- الفلفل البلدى بـ 13.5 جنيه.
الفلفل الألوان بـ 47.5 جنيه.
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