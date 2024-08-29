ضبط 7 أطنان حلاوة طحنية غير مطابقة للاشتراطات الصحية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، من ضبط ثلاث مخازن مواد غذائية بدون ترخيص وغير مطابقين للاشتراطات الصحية بمراكز بركة السبع وشبين الكوم وسرس الليان، ففى بركة السبع تم ضبط ما يزيد عن طن لانشون مدون عليه علامات تجارية وهمية وغير صالح للاستهلاك الآدمى وجارى إرسال عينة للمعمل الكيميائى وجهاز حماية الملكية الفكرية، وفى شبين الكوم تم ضبط 7 أطنان طحينة بدون تاريخ إنتاج وصلاحية و2000 استيكر مدون عليه علامات تجارية وهمية و200 برطمان منتج نهائى غير صالح للاستهلاك الآدمى، وفى سرس الليان، تم ضبط 2 طن ملح و4 أطنان مخلل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بهدف البيع بالأسواق والتربح بدون وجه حق والتحفظ على جميع المضبوطات والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها حيال المخالفات.

كما تمكنت مباحث تموين المنوفية، من ضبط منشأة غير مرخصة ومخالفة للإشتراطات لتصنيع عبوات بلاستيكية بمنوف، وتم ضبط 10 أطنان بلاستيك خام مستلزمات إنتاج، و2000جركن بلاستيك للدهانات تحت التصنيع، 13 ألف إستيكر مدون عليها علامات تجارية مقلدة لشركات دهانات عالمية، وضبط خط إنتاج مكون من 5 ماكينات للتصنيع والطباعة، وتبين أن المنشأة تدار بدون سجل صناعى ووضع علامات تجارية دون سند قانونى مما يتيح لهم الغش التجارى والتدليس على المستهلكين، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها فى هذا الشأن، يأتى هذا فى إطار إحكام الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على مواصلة الجهود فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.