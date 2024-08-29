زراعة الإسكندرية تفتح التسجيل الإلكتروني للتسجيل فى برامج العام الجامعى الجديد

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية، فتح رابط للتسجيل الإلكتروني المسبق للانضمام للبرامج الجديدة والمتخصصة بكلية الزراعة سبا باشا للعام الجامعي 2024-2025، ويمكن للطلاب سواء الذي كان ترشيحهم على كلية الزراعة سبا باشا أو الراغبين في التحويل إلى البرامج الجديدة والمتخصصة من جامعات أو كليات أخرى التسجيل في الرابط .

https://forms.office.com/r/Vy2buexBd

كما طالبت الطلاب بضرورة صحة ودقة البيانات المدخلة، حيث سيتم استبعاد أي عمليات تسجيل لبيانات غير دقيقة ويمكن لكل طالب اختيار حتى ثلاث رغبات من بين برامج الكلية.

ونوهت أنه لا يمكن اختيار برنامج التكنولوجيا الحيوية باللغة الإنجليزية لأي طالب غير حاصل على 35 درجة أو أعلى في اللغة الإنجليزية لن تقبل الأوراق بالكلية إلا من الطلبة الذين قاموا بالتسجيل بالفعل على الرابط وعليه يجب على كل طالب الاحتفاظ برسالة تأكيد استلام البيانات التي التي ستظهر له عند إتمام العملية لتقديمها لموظفي شؤون طلاب البرامج عند تقديم الأوراق والتي ستبدأ يوم الأحد 1 سبتمبر وحتى يوم الخميس 5 سبتمبر 2024.



