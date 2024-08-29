رئيس جامعة بورسعيد تتفقد المدن الجامعية ببورفؤاد استعداداً للعام الدراسى

بورسعيد - محمد عزام

تفقدت الدكتورة راوية رزق، القائم بعمل رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، المدن الجامعية بمدينة بورفؤاد، رافقها خلالها سامية المصيلحي أمين عام الجامعة.

تابعت الدكتورة راوية رزق، الاستعدادت داخل المدن الجامعية بمدينة بورفؤاد للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025 والوقوف على مدى الجاهزية داخل جميع المدن الخاصة بالطلبة والطالبات، مؤكده على أن الطالب على رأس أولويات الجامعة سواء على الجانب الأكاديمي أو الصحى أو الثقافى أو الترفيهى أو الاجتماعي.

وفي سياق متصل شددت الدكتورة راوية على توفير كافة الامكانيات لدى الادارة الهندسية لسرعة انجاز الصيانات الدورية السنوية، كذلك الأهتمام بالقاعات الدراسية داخل المدن والتأكد من جاهزيتها لأستقبال ابناء الجامعة من الطلبة والطالبات.



المدينة الجامعية ببورسعيد



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