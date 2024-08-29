اليوم السابع
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رئيس جامعة بورسعيد تتفقد المدن الجامعية ببورفؤاد استعداداً للعام الدراسى

الخميس، 29 أغسطس 2024 12:57 م
رئيس جامعة بورسعيد تتفقد المدن الجامعية ببورفؤاد استعداداً للعام الدراسى جانب من الزيارة
بورسعيد - محمد عزام

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تفقدت الدكتورة راوية رزق، القائم بعمل رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، المدن الجامعية بمدينة بورفؤاد، رافقها خلالها سامية المصيلحي أمين عام الجامعة.

تابعت الدكتورة راوية رزق، الاستعدادت داخل المدن الجامعية بمدينة بورفؤاد للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025 والوقوف على مدى الجاهزية داخل جميع المدن الخاصة بالطلبة والطالبات، مؤكده على أن الطالب على رأس أولويات الجامعة سواء على الجانب الأكاديمي أو الصحى أو الثقافى أو الترفيهى أو الاجتماعي.

وفي سياق متصل شددت الدكتورة راوية على توفير كافة الامكانيات لدى الادارة الهندسية لسرعة انجاز الصيانات الدورية السنوية، كذلك الأهتمام بالقاعات الدراسية داخل المدن والتأكد من جاهزيتها لأستقبال ابناء الجامعة من الطلبة والطالبات.

المدينة الجامعية ببورسعيد
المدينة الجامعية ببورسعيد
 
جانب من الجولة
جانب من الجولة
 
رئيس الجامعة خلال جولتها
رئيس الجامعة خلال جولتها

 







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