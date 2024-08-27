جامعة بورسعيد تستعد للمشاركة فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

بورسعيد - محمد عزام

انعقد مجلس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة راوية رزق، القائم بعمل رئيس الجامعة، وذلك بحضور عمداء الكليات .

افتتحت الدكتورة راوية روق، المجلس بالترحيب بالحضور، وتوجيه الشكر للدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة السابق، لما قام به طوال فترة توليه رئاسة الجامعة من تطوير في العملية التعليمية والإدارية والإنشائية داخل الجامعة، كما قدمت التهنئة للدكتور عاطف علم الدين، بمناسبة توليه منصب القائم بعمل رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، وتعيينه عضو بمجلس الجامعة كعضو من الخارج بصفته الحالية .

ناقش المجلس أهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الأنسان " وكيفية تنفيذ برامج وأنشطة الخدمات المتنوعة التي تشمل كل الفئات العمرية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، حيث إن وزارة التعليم العالي ستشارك من خلال برنامج (اتعلم بصحة) لتقييم الكفاءة البدنية لكل الطلاب الجدد بالجامعة والمُقدر عددهم بنحو 650 ألف طالب، وذلك من خلال مشاركة المستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلاب، وتهدف المبادرة إلى عمل دراسة ميدانية للكفاءة البدنية والاستفادة من النتائج في تحسين الكفاءة والصحة العامة للطلاب وذلك من خلال التوعية والإرشاد الصحي والنصح الإكلينيكى المبنى على التقييم السليم، وفي حال نجاح البرنامج لطلاب السنة الأولى سيتم تعميم الفكرة بالتدريج على طلاب السنوات الأخرى بالجامعة.



وقام المجلس بمناقشة الاستعدادت للعام الدراسى الجديد 2024 / 2025، والتشديد على جميع الكليات بتجهيز كل القاعات الدراسية والمعامل على أكمل وجه وتوجيه العمداء للمتابعة الدورية حتى بداية العام الدراسى، كذلك استمرار جاهزية المعامل بالجامعات طوال فترة التنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة.

قام المجلس بتوجيه التهنئة للمجلات العلمية بجامعة بورسعيد حيث حصلت جميعها على أعلى تقييم للـ13 مجلة، ووجهت الدكتورة الراوية الشكر لعمداء ووكلاء الكليات المشاركة كذلك الشكر لرؤساء تحرير المجلات.



كما ناقش المجلس أهمية استعداد الكليات للمشاركة في مبادرة "اتعلم بصحة" لتقييم الكفاءة البدنية لكل الطلاب الجُدد، واستعداد الكليات للمشاركة في مبادرة "100 يوم رياضة" مع بداية العام الدراسي الجديد.



ووافق المجلس على إضافة دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد إلى الدراسات العليا بكلية التجارة قسم العلوم السياسية، كما وافق المجلس على إنشاء مكتب لرعاية الطلاب الوافدين بجامعة بورسعيد.



وكذلك وافق مجلس الجامعة على توقيع مذكرة تعاون مع منظمة أمديست لإنشاء مركز يخدم ذوي الإعاقة والعمل على توحيد الجهود المختلفة التي تسعى لخدمة أبناء الجامعة من القادرون باختلاف، ومنح المجلس 19 باحث درجة الماجستير و9 دكتوراه خلال جلسة اليوم.