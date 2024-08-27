"الطفولة والأمومة": خط نجدة الطفل تعامل مع 9634 بلاغا النصف الأول من 2024

كتب وليد عبد السلام

اعلن المجلس القومي للطفولة والامومة، التعامل مع 9634 بلاغًا من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر وسائل التواصل المختلفة للمجلس سواء "الخط الساخن 16000 ، أو تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، او صفحات التواصل الاجتماعي" ، وذلك خلال النصف الاول من العام الجاري 2024.

واوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن 85% من إجمالي البلاغات والاتصالات لطالبي الخدمة كانت للدعم والمساندة للأطفال في وضعية الخطر، وأن 15% كانت طلبا للاستشارات النفسية والقانونية، لافتة إلى أن الشكاوى التي استقبلها خط نجدة الطفل تنوعت ما بين الإهمال الأسري، والعنف سواء المعنوي أو البدني، وعمل الأطفال، وزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الاناث"، فضلا عن الاعتداءات الجنسية، وتقديم خدمات الإيواء للأطفال المعثور عليهم، واستخراج الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كالشكاوى الخاصة بالتنمر، والتنمر الإلكتروني، والابتزاز والتهديد.

ولفتت "السنباطي" إلى أن اكثر المحافظات طلبا للخدمة كانت محافظات "القاهرة، الاسكندرية، الجيزة، الشرقية، القليوبية"، مؤكدة أن المجلس ممثلًا في الإدارة العامة لنجدة الطفل قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية الأطفال وإزالة الخطر والضرر عنهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقالت "السنباطي" إن المجلس القومي للطفولة والأمومة بصدد إطلاق عدة مبادرات وحملات إعلامية للتوعية بالمخاطر التي يتعرض لها الاطفال كالحماية من مخاطر الإنترنت، وزواج الأطفال، وحملات توعوية بأساليب التربية الإيجابية البديلة عن العنف.

وأضافت "السنباطي" أن المجلس يوفر الخدمة الخاصة بتقديم الاستشارات التليفونية المجانية سواء القانونية أو النفسية عبر الخط الساخن 16000، فضلا عن خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري وتعديل السلوك، والتخاطب، من خلال جلسات مقدمة من وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل.

وفى هذا الصدد وجهت "السنباطي" الشكر للنيابة العامة "مكتب حماية الطفل" بمكتب السيد المستشار النائب العام، لتعاونها المستمر والدائم مع المجلس في حماية الأطفال، وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقانون والمواثيق الدولية، كما وجهت الشكر لوحدات حماية الطفل بالمحافظات، والتي تقوم باستقبال الشكاوى على مدار الساعة للتدخل السريع، فضلاً عن جهود العاملين بالجمعيات الأهلية التى تتعاون مع المجلس.

ومن جانبه أشار صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، الى أنه يتم استقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة سواء من خلال الخط الساخن 16000 أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه يتم استقبال كافة الشكاوى الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال وكل ما يشكل خطراً عليهم ويتم التعامل الفوري مع كافة البلاغات الواردة من خلال مسارات إحالة تتفق مع درجة ونوع العنف والإساءة، ويتم التعاون مع وحدات حماية الطفل بالمحافظات لاتخاذ تدابير عاجلة لإزالة الخطر والضرر عن الأطفال فضلا عن التعاون مع شبكة من الجمعيات الأهلية بها عدد من الأخصائيين الاجتماعيين المدربين على التعامل مع هذه الحالات.

وأضاف "عثمان" ان وحدة الدعم القانوني الملحقة بالإدارة العامة لنجدة الطفل والتي تتضمن عدد من المحامين تقدم المساندة القانونية اللازمة للحالات التي تحتاج إلى تدخل قانوني، فضلا عن وحدة الرصد والإعلام والتواصل الاجتماعي التي تقوم برصد كافة الحالات التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.