رئيسة المجلس القومي للطفولة تتفقد مركز دار السلام لحماية الطفولة وتأهيل الضحايا

كتب وليد عبد السلام

الدكتورة سحر السنباطي: تشيد بالخدمات المقدمة بمركز "فيس" وتؤكد على تقديم كافة سبل الدعم للأطفال

تفقدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، مركز السلام لحماية الطفولة وتأهيل الضحايا "فيس" لتعزيز سبل التعاون فيما يخص تقديم الدعم والحماية للأطفال بلا مأوى.

وأكدت "السنباطي"، التعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز "فيس" فيما يخص رعاية وحماية الأطفال بلا مأوى، لافتة إلى ضرورة تطوير خطة الشراكة والتعاون المستقبلية لتقديم المزيد من أوجه الدعم لحماية وتأهيل الأطفال.

وأطلعت رئيسة المجلس على العديد من الأنشطة التي يتم تنفيذها مع الأطفال والأسر في المجتمعات المطورة، كرفع وعي الأمهات بأشكال العنف وكيفية حماية الأطفال والتعامل معهم بشكل إيجابي، فضلا عن رفع وعيهن بأضرار الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات والأطفال.

واطمئنت "السنباطي"، خلال الجولة التفقدية على الخدمات المقدمة للأطفال ولا سيما الخدمات الطبية والنفسية، فضلا عن البرامج المختلفة التي ينفذها المركز "كفريق الشارع" والذي يعمل على تنمية مهارات الأطفال وبناء الثقة، بالإضافة إلى المبادرات التوعوية "كمبادرة اتعلم" لتعليم القراءة والكتابة، وإعادة المتسربين من التعليم إلى المنظومة التعليمية مرة أخرى.

وأشادت "السنباطي" بكافة الأنشطة والبرامج التي ينفذها المركز لحماية الأطفال ودعم اسرهم، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم خلال الفترة المقبلة.