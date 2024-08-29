تحرير 422 مخالفة خلال حملة مكبرة لتموين القليوبية والرد على 25 شكوى

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس حلمي زهرى وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملاتها المكبرة على المخابز البلدية والإفرنجية والسياحية وكذلك محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة، وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية، تنفيذا لتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وكشفت مديرية التموين بالقليوبية، أنه تشكلت عدة حملات للمديرية والإدارات التابعة لها بكافة أرجاء المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 422 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، حيث تنوعت المخالفات ما بين انتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون للمواطنين ومراجعة أرصدة ماكينات المخابز وعدم صلاحية ميزان وعجز وتصرف فى شكائر دقيق بلدى مدعم.

وتابعت، أنه شملت الجولات تحرير مخالفات لمستودعات البوتاجاز وعدد من محطات البنزين، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى لعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المدون علي العبوة، وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادة صحية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط والتحفظ على كميات من المضبوطات المخالفة منها 20 كيلو سكر، و195 علبة سجائر متنوعة، و5000 كرتونه لوليتا زنة القطعة 40 جرام، و4 كيلو مكسبات طعم، و20 كيلو ملح ليمون، و10 شيكارة سكر زنة الشيكارة 50 كجم، و520 جردل حلاوة طحينية، و13 برميل طحينة سمسم زنة الواحد 60 كجم، و15 شيكارة فول سوداني زنة الشيكارة 50 كجم، و4 كرتونه شورتنج نباتي زنة الكرتونه 25 كجم، و10 شيكارة مونة وشمع زنة 25 كجم، و400 شيكارة أسمنت وزن 50 كيلو، و6 شكائر دقيق بلدى 87.5%، والتصرف فى 697 شيكارة دقيق بلدى مدعم، و645 كجم لحوم ومصنعات لحوم ودواجن مختلفة الأنواع، و1200 كجم جلوكوز، و2500 كجم سكر.

وأشارت المديرية، إلى أنه تم الرد على 25 شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المحافظة والواتس آب، تتنوع ما بين شكاوى مخابز أو بطاقات تموينية.