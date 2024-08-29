انتعاشة فى حركة البواخر السياحية اليوم بأسوان.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثاً مباشراً، لحركة البواخر السياحية بمدينة أسوان، والتى تشهد انتعاشة اليوم، الخميس، للافواج الدولية الزائرة لجنوب الصعيد.

وتنشط حركة السياحة اليوم، رغم الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، والتى تسجل العظمى اليوم فى أسوان 46 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية.

وتضم محافظة أسوان، عدداً من المزارات السياحة والأثرية التى يستمتع بها السائحون الأجانب خلال تجولهم بهذه المراكب النيلية فى جولة تستغرق 3 ليال، تنطلق من مدينة أسوان حتى تصل مدينة الأقصر.