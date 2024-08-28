التنسيق الحضارى: الاتفاق مع رئيس مدينة أسوان لإزالة تمثال براد الشاى

كتبت بسنت جميل

قال المهندس محمد أبو سعدة، إن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، تم إرسال لجنة لمعاينة تمثال براد الشاى الموجودة في ساحة الميدان عند محافظة أسوان الجديدة.

وأوضح محمد ابو سعدة، في تصريحات خاصة لليوم السابع، وعقب المعاينة تم التواصل مع رئيس المدينة من أجل إزالة تمثال براد الشاى وفقا لقرار اللجنة.



وفي وقتٍ سابقٍ، رصد "اليوم السابع" آراء المواطنين حول هذا التمثال الجديد المصنوع من الحجر، بجوار بوابة مدخل مدينة أسوان الجديدة، والذى تم تصميمه عبارة عن "براد شاى" مدهون باللون البنى ومصمم على أنه محمول على الهواء ومائل لصب سائل أبيض "حليب" فى كوب.

وأشاد البعض بالفكرة على أنه تصميم ذكى يظهر براد الشاى محمول على الهواء، وفيه نوع من الذكاء الذى يلفت انتباه المارة ويشير إلى نوع من الدعاية المعينة بمدخل هذه المدينة العمرانية الجديدة.

واعتبر البعض أن التمثال نوع من العبث الفنى باعتبار أن منفذيه غير متخصصين فى هذا النوع من الفن التشكيلى ويضاف إلى التماثيل التى شوهت ميادين مصر، خاصة فى تنسيق الألوان والأحجام واختيار الفكرة نفسها، لأن هناك العديد من الأفكار التى يمكن تنفيذها أفضل من ذلك "على حد قولهم".