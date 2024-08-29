الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد النيروز اليوم الخميس

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم الخميس بعيد النيروز، والذى يمثل بداية العام القبطى بشهر توت، حيث يترأس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صلوات القداس الإلهي لعيد النيروز 2024، بمشاركة أبناء الكنيسة.

طعام عيد النيروز

ويأكل الأقباط الكاثوليك فى ذكرى عيد النيروز "البلح والجوافة"، حيث يرمز البلح- الذى لونه أحمر- بدماء الشهداء المسيحيين الذى سُفك فى عهد الاضطهاد الرومانى، أما الجوافة فترمز إلى طهارة ونقاوة القلب، وبذورها كثيرة؛ رمزًا لعدد شهداء المسيحية.

طقس الكنيسة فى عيد النيروز

وتقيم الكنيسة اليوم الطقس الفرايحى، حيث يمتاز بالنغم المطرب الذى يليق بالأعياد والأفراح الروحية. ويتم الصلاة بـالطقس الفرايحى فى عيد النيروز، وتحديدًا فى الفترة من "أول توت" إلى عشية عيد الصليب "16 توت".